بالفيديو: ترامب يتعثر!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في مشهد شبيه بأفلام السينما، تمكن رجل من مصارعة 3 ضباط شرطة والتغلب عليهم بواسطة اللكمات، ما أدى الى اصابتهم بجروح طفيفة، سرعان ما لاذ بالفرار. وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام اميركية فإن الحادثة وقعت في مدينة فارغو بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، اثناء محاولة اعتقال المشتبه به جوزيف مانيتوابي (37 عاماً) بتهمة حيازته مخدرات، وقد تمكنت الشرطة من اعتقاله لاحقاً.
لقي مشجع مصرعه بعد سقوطه من المدرجات، في ميونيخ خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا، وذلك وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).