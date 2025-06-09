الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بالفيديو: ترامب يتعثر!

2025-06-09 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو: ترامب يتعثر!
بالفيديو: ترامب يتعثر!

تعثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أثناء صعودهما طائرة "آير فورس وان"، الأحد، خلال توجههما إلى كامب ديفيد.

شاهد الفيديو:

مقالات ذات صلة
بالفيديو: ترامب يتعثر!

عربي و دولي

دونالد ترامب

طائرة دونالد ترامب

الولايات المتحدة

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل: العرض انتهى!
الناطق باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ سكاي نيوز عربية: وجود قوات إسرائيلية جنوبي لبنان يعرقل انتشار الجيش اللبناني

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بلكمات خاطفة.. شخص واحد يتغلب على 3 ضباط (فيديو)
Play
08:31

بلكمات خاطفة.. شخص واحد يتغلب على 3 ضباط (فيديو)

في مشهد شبيه بأفلام السينما، تمكن رجل من مصارعة 3 ضباط شرطة والتغلب عليهم بواسطة اللكمات، ما أدى الى اصابتهم بجروح طفيفة، سرعان ما لاذ بالفرار. وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام اميركية فإن الحادثة وقعت في مدينة فارغو بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، اثناء محاولة اعتقال المشتبه به جوزيف مانيتوابي (37 عاماً) بتهمة حيازته مخدرات، وقد تمكنت الشرطة من اعتقاله لاحقاً.

08:31

بلكمات خاطفة.. شخص واحد يتغلب على 3 ضباط (فيديو)

في مشهد شبيه بأفلام السينما، تمكن رجل من مصارعة 3 ضباط شرطة والتغلب عليهم بواسطة اللكمات، ما أدى الى اصابتهم بجروح طفيفة، سرعان ما لاذ بالفرار. وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام اميركية فإن الحادثة وقعت في مدينة فارغو بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، اثناء محاولة اعتقال المشتبه به جوزيف مانيتوابي (37 عاماً) بتهمة حيازته مخدرات، وقد تمكنت الشرطة من اعتقاله لاحقاً.

"فاجعة" تهزّ المدرجات!
Play
08:21

"فاجعة" تهزّ المدرجات!

لقي مشجع مصرعه بعد سقوطه من المدرجات، في ميونيخ خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا، وذلك وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

08:21

"فاجعة" تهزّ المدرجات!

لقي مشجع مصرعه بعد سقوطه من المدرجات، في ميونيخ خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا، وذلك وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025