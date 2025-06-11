الاحتجاجات في لوس أنجلوس مستمرة! (فيديو)

تتواصل الاحتجاجات في عدد من الولايات الأميركية لليوم السادس على التوالي، خصوصاً في لوس أنجلوس حيث أقدم محتجون على إحراق سيارات وقطع الطرقات.