الاحتجاجات في لوس أنجلوس مستمرة! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
وثق مقطع فيديو، مشاهد لمحاولة وصول مئات الفلسطينيين إلى مراكز توزيع المساعدات الأميركية في قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف.
أفادت معلومات الجديد، أن "وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وعمان يجتمعون مع نظيرهم الإيراني في "منتدى أوسلو للسلام"، الذي يعقد في النرويج هذا الأسبوع".
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.