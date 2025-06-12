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عربي و دولي

أول حادث مميت لطائرة بوينغ 787.. ما خصائص هذا الطراز؟

2025-06-12 | 11:06
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أول حادث مميت لطائرة بوينغ 787.. ما خصائص هذا الطراز؟
أول حادث مميت لطائرة بوينغ 787.. ما خصائص هذا الطراز؟


أصبح حادث تحطم طائرة من طراز بوينغ 787 بالقرب من أحمد آباد في الهند الأول كحادث مميت لهذا الطراز منذ إطلاقه من قِبل شركة بوينغ الأميركية سنة 2011، بحسب موقع "ماثروبهومي" الهندي.

وذكرت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند.
وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب "مطار أحمد أباد" كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز "بوينغ 8-787" وقالت الإدارة إن طائرة تحطّمت فور إقلاعها من أحمد أباد.
وأوضحت أن 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكنديا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

خصائص الطائرة

يعرف هذا النوع من الطائرات بكونه مجهزا بأحدث التقنيات الهندسية التي تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وسلامتهم أثناء الرحلات.
وذكر تقرير موقع "ماثروبهومي"، أن طائرات بوينغ 787 تستخدم هيكلا مصُممة لمقاومة الأعطال وضمان التحليق الآمن في الظروف غير الاعتيادية.
كما أن نظام التحكم في هذه الطائرات ليس يدويا تقليديا، بل يعتمد على نظام قيادة رقمي لاسلكي يترجم أوامر قائد الطائرة ويضبط الإعدادات بدقة.
وتتميز الطائرة أيضا بنظام متطور للتحكم في ضغط الهواء داخل المقصورة، ما يزيد من راحة الركاب ويقلل من الشعور بالإرهاق خلال الرحلات الطويلة.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذا الطراز مزوّد بنوافذ أكبر، ومنزلقات وأبواب متطورة لتسهيل إخلاء الطائرة في حال وقوع حادث، إلى جانب أنظمة متقدمة لرصد الحرائق وإخمادها، سواء في المراحيض أو في الحجرات الداخلية.
وتعتمد هذه الطائرة على بطاريات الليثيوم أيون، التي تساهم في تشغيل الأنظمة الهيدروليكية والإضاءة بكفاءة أكبر.
وأشار التقرير إلى أن نظام الملاحة يعتمد على تقنية GPS. وأبرز أن هيكل الطائرة مزود بأنظمة مراقبة قادرة على نقل بيانات الأداء والصيانة إلى مراكز التحكم الأرضية أثناء التحليق.
أما من حيث التصميم، فإن الطائرة مصنوعة من مواد مركبة مثل البلاستيك المقوّى بألياف الكربون، مما يجعلها أخف وزنا وأكثر مقاومة للتآكل، ويسهم في تقليل الانبعاثات وتكاليف التشغيل، حسب نفس المصدر.
وتعود ملكية تصنيع طائرات بوينغ 787 إلى شركة بوينغ الأميركية، وانطلقت أول رحلة تجارية لهذا الطراز في سنة 2011.
وبين ذات المصدر، أن الهند كانت من أوائل الدول الأسيوية التي اقتنت هذا النوع من الطائرات سنة 2012، وتمتلك حاليا أكثر من 20 طائرة من طراز بوينغ 787.
أول حادث مميت لطائرة بوينغ 787.. ما خصائص هذا الطراز؟

عربي و دولي

بوينغ

الهند

أحمد آباد

الخطوط الجوية الهندية

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