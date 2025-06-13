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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نرصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار قد تفعل في الدقائق المقبلة
2025-06-13 | 14:06
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نرصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار قد تفعل في الدقائق المقبلة
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