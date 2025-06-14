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استهداف خامنئي ليس "مستبعداً "

2025-06-14 | 18:06
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استهداف خامنئي ليس &quot;مستبعداً &quot;
استهداف خامنئي ليس "مستبعداً "

كشف مسؤول إسرائيلي يوم السبت عن أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "ليس بمنأى عن الاستهداف".

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف المسؤول أن إسرائيل لا تستبعد أي أهداف محتملة في إطار سعيها لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الحملة تشمل أهدافاً تتجاوز المنشآت النووية، بهدف شل النظام السياسي والعسكري في إيران.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل قد قتلت بالفعل تسعة علماء إيرانيين تقول إنهم لعبوا دوراً رئيسياً في برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الجنرالات الإيرانيين. وأضاف أن هناك ضربات جوية مهمة مُخطط لها في الساعات المقبلة.

وفيما يتعلق بقدرة إسرائيل على تدمير البرنامج النووي الإيراني، والذي يقع جزء كبير منه تحت الأرض، أشار المسؤول إلى أن البنية التحتية النووية الإيرانية قد تلقت ضربة قاسية، بما في ذلك منشأة نطنز، التي تضم آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم. وقال المسؤول إنه يوجد مؤشرات على انهيار جزء من المنشأة، إلا أن تقييم الأضرار ما زال جارياً.

في المقابل، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تزال راغبة في مواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنه أضاف: "ما يحدث اليوم لا يمكن منعه". كما أعلنت عمان يوم السبت أن المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة ليوم الأحد لن تُعقد.

استهداف خامنئي ليس "مستبعداً "

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