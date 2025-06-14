المتحدث باسم هيئة الإطفاء في طهران: المستودع الذي اشتعلت فيه النيران في منطقة شهران كان يحوي خزانين أو ثلاثة خزانات تعرضت للحريق ولكنها لم تكن تحتوي على بنزين