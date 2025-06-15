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عربي و دولي

كم ستستمر المواجهة بين اسرائيل وايران.. تقارير اسرائيلية تكشف!

2025-06-15 | 08:10
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كم ستستمر المواجهة بين اسرائيل وايران.. تقارير اسرائيلية تكشف!
كم ستستمر المواجهة بين اسرائيل وايران.. تقارير اسرائيلية تكشف!

رجح كبار المسؤولين الإسرائيليين أن تستمر المواجهة بين اسرائيل وايران، أياماً أُخَر على الأقل.

وأوضح المسؤولون أنه "رغم استحالة تعطيل البرنامج النووي الإيراني بالكامل من خلال العمل العسكري، فإن الهدف يبقى إلحاق ضرر جسيم، عبر استهداف المنشآت والعلماء النوويين، بهدف إعاقة طهران عن امتلاك سلاح نووي لعدة سنوات"، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم".

كما لفتوا إلى أن "العملية تستهدف مواقع مرتبطة بالصواريخ، بما في ذلك مصانع الإنتاج ومراكز الأبحاث، والتي من المتوقع أن تستغرق إعادة تأهيلها وقتًا، ما يؤخر طموحات إيران الأوسع لتعزيز قدراتها الهجومية. لذا من المتوقع أن تستمر الحملة لعدة أيام أخرى على الأقل".

بدوره، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أنه "لا يزال لدى بلاده قائمة كبيرة من الأهداف الإيرانية لم تضربها بعد، إلا أنه أحجم عن تحديد مدة استمرار الضربات"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
 
كم ستستمر المواجهة بين اسرائيل وايران.. تقارير اسرائيلية تكشف!

عربي و دولي

ايران

اسرائيل

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