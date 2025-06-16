مسؤول أميركي لـ الجديد: هكذا سترد إسرائيل إذا أطلق حزب الله صواريخ!

وتطرق هيل في حديث لـ "الجديد" إلى التصعيد في المنطقة حيث أشار إلى أن "هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير البرنامج النووي الإيراني".

وحول الموقف الأميركي، أكد هيل أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في التدخل في الحرب حتى الآن، إلا أن استهداف القوات الأميركية أو تخصيب اليورانيوم قد يدفعه لتغيير موقفه".

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، قال هيل إن "الولايات المتحدة قد تتخلى عن لبنان إذا لم يلتزم باتفاق وقف النار، مشيراً إلى أن المسؤولين لم يتخذوا خطوات حقيقية لنزع سلاح حزب الله".

وفي حال إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل، حذر هيل من أن إسرائيل سترد بالقصف على لبنان.