"إسرائيل لم تعترض هذا الصاروخ".. ايران تكشف!

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إنه "تم استخدام صاروخ لأول مرة"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من رصده أو اعتراضه".

وقال المتحدث العميد رضا طلائي "استخدمنا اليوم صاروخا لم يتمكن الإسرائيليون من رصده أو اعتراضه ونعدهم بالمزيد من المفاجآت وسنكسر ظهر الكيان الصهيوني".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية "أمتنا تخوض حرباً مفروضة، ويسعى العدو إلى إلحاق الضرر بقدرات وإمكانيات جميع أفراد الشعب، ونحن في موقف دفاعي، ونستخدم جميع قدراتنا الهجومية والدفاعية".



وتابع قائلاً: "خنادق جبهتنا الدفاعية شاملة، وجميع فئات الشعب لها دور فيها، وقد أظهر العدو المعتدي في الليلة الأولى أنه يعتدي على النساء والأطفال".