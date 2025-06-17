"الإنذار المبكر سيتوقف".. تغييرات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية!

أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بياناً، يتخلله تحديث أمني في نمط تحذير المستوطنين.



وجاء في النص الحرفي:

بناء على التطورات الأخيرة، من المهم أن نذكر أن التحذيرات المسبقة قبل 30 دقيقة من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل لن تُعطى على الأرجح بعد الآن.

وبحسب التقارير الأخيرة فإن إيران غيرت أسلوب عملها :

بدلاً من إطلاق الصواريخ من عدد كبير من منصات الإطلاق الثابتة، أصبح النظام يستخدم 3-4 منصات إطلاق متحركة، تُطلق الصواريخ بسرعة وتُخلي المنطقة فورًا. يُقلل هذا التغيير بشكل كبير من الوقت المتبقي للكشف المبكر.



لذلك، إذا تم تلقي تحذير، فمن المتوقع أن يظهر قبل حوالي 10 دقائق (أو حتى أقل) من الاصطدام المحتمل.



يرجى توخي الحذر وإبلاغ أفراد عائلتك وأقاربك وأصدقائك.

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