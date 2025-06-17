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الحرس الثوري الإيراني: صواريخ فتاح رسالة بقوتنا لحليف إسرائيل المحرض على الحرب
الحرس الثوري الإيراني: صواريخ فتاح رسالة بقوتنا لحليف إسرائيل المحرض على الحرب
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مسؤول بالبيت الأبيض يؤكد انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
2025-06-17 | 15:48
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مسؤول بالبيت الأبيض يؤكد انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
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