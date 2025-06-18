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"نقص صواريخ اعتراضية دفاعية في إسرائيل يُنذر بكارثة".. وول ستريت جورنال تكشف!

2025-06-18 | 04:07
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&quot;نقص صواريخ اعتراضية دفاعية في إسرائيل يُنذر بكارثة&quot;.. وول ستريت جورنال تكشف!
"نقص صواريخ اعتراضية دفاعية في إسرائيل يُنذر بكارثة".. وول ستريت جورنال تكشف!

أفاد مسؤول أميركي بأن "مخزون إسرائيل من صواريخ آرو الاعتراضية الدفاعية ينفد، ما يثير القلق بشأن قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من إيران إذا لم يُحل الصراع قريباً".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة كانت على دراية بمشاكل القدرات منذ أشهر، وأن واشنطن تعمل على تعزيز دفاعات إسرائيل بأنظمة برية وبحرية وجوية، ومنذ تصاعد الصراع في حزيران، أرسل البنتاغون المزيد من أصول الدفاع الصاروخي إلى المنطقة، والآن هناك قلق من أن الولايات المتحدة ستستنزف صواريخ آرو الاعتراضية أيضاً".

وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا الإسرائيليون الاستمرار في اعتراض الصواريخ طوال اليوم". وأضاف: "على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة ووعي للقيام بكل ما يلزم، لأننا لا نستطيع أن نتحمل البقاء مكتوفي الأيدي".

ولم تستجب شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، الشركة المصنعة لصواريخ آرو الاعتراضية، لطلبات التعليق. 
 
 
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"نقص صواريخ اعتراضية دفاعية في إسرائيل يُنذر بكارثة".. وول ستريت جورنال تكشف!

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