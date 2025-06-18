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عربي و دولي
ترامب: إيران ترغب في الاجتماع وقد نفعل ذلك
2025-06-18 | 15:23
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ترامب: إيران ترغب في الاجتماع وقد نفعل ذلك
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