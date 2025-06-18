ترامب وافق على خطط الهجوم ضد إيران
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه مساء اليوم موافقته على خطط الهجوم على إيران، لكنه أرجأ إصدار الأمر النهائي ريثما يتأكد من تخلي طهران عن برنامجها النووي، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المداولات.
ويأمل ترامب أن يُجبر تهديده بالانضمام إلى الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي استمرت لليوم السادس، طهران على تلبية مطالبه.
وعندما سُئل سابقًا عما إذا كان قد قرر ضرب المنشآت النووية الإيرانية قال ترامب: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل". وكرر إصراره على استسلام إيران غير المشروط قائلاً: "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا للغاية، ربما أقل من أسبوع".