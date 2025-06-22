الجيش الاسرائيلي: نتحقق من نتائج الضربة الأميركية على ايران

قال الجيش الإسرائيلي، إنه "يقوم بالتحقق من نتائج الضربات الأميركية على منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقعة في عمق الجبال"، مضيفا أنه "من المبكر جداً معرفة ما إذا تم تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران قد نقلت اليورانيوم المخصب من فوردو، قال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين للصحافيين "نحن نتابع الوضع على مدار الساعة، من المبكر جدا تحديد ذلك، أعتقد أننا سنعرف لاحقاً".



كما أشار إلى أن "إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات في إيران"، موضحا أن "لإسرائيل عدة أهداف تسعى لتحقيقها داخل إيران".



وأضاف ديفرين "نواصل عملياتنا ونحن مصممون على تحقيق أهداف العملية، وهي القضاء على التهديد الوجودي لإسرائيل، وإلحاق الضرر ببرنامج إيران النووي، وتدمير منظومتها الصاروخية".