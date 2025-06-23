عراقجي في موسكو .. ومحادثات "مهمة" مع بوتين

وأضاف عراقجي أن طهران ستدافع بالطرق المشروعة عن نفسها في وجه ما وصفه بالعدوان الأميركي غير المشروع "الذي جرى في وقت لم يحصل فيه أي حادث يستدعى عملا عسكريا من جانبهم". وقالت وكالة أنباء إيران (إرنا) إن عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات مع الرئيس بوتين ومسؤولين كبار آخرين في روسيا بشأن التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد.