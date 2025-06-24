رئيس وزراء قطر: نؤمن بالدبلوماسية ولا نعتمد سياسة التصعيد

القناة 14 الإسرائيلية: بعد إعلان ترمب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في #إيران

القناة 14 الإسرائيلية: بعد إعلان ترمب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في #إيران

القناة 14 الإسرائيلية: بعد إعلان ترمب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في #إيران

ترامب: لن يتضرر أحد ووقف النار بين إيران وإسرائيل مستمر