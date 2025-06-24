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ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نوويّاً ولا أريد أن أرى تغيير النظام في إيران
2025-06-24 | 08:27
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ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نوويّاً ولا أريد أن أرى تغيير النظام في إيران
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عربي و دولي
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