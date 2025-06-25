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ترامب: أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا
ترامب: أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا
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البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية الذرية
2025-06-25 | 02:53
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البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية الذرية
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البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية الذرية
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