أفادت معلومات "الجديد" أن لبنان يتلقّى بإيجابية ما حمله الموفد الأميركي توم باراك، وسط معلومات عن تشكيل لجنة من ممثلي الرؤساء الثلاثة لإعداد تصور لبناني حول الصيغة التنفيذية للورقة الأميركية، التي تتناول سحب السلاح، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار، الإصلاحات، والمساعدات الدولية، والتصور يُفترض أن يُسلّم لباراك لدى عودته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

لكن مصادر حكومية قالت للجديد إن لا حاجة للّجان، بل يجب بحث الملف داخل مجلس الوزراء أو بين الرؤساء الثلاثة مباشرة، ما يُظهر تبايناً في المقاربة.

وأفادت مصادر الجديد بأن الرسائل الأميركية كانت واضحة: لا تُفوّتوا الفرصة، فالمظلّة الدولية للبنان قد لا تبقى إلى الأبد.