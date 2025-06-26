خامنئي: مواقعنا النووية لم تتعطل.. وسنهاجم مجدداً إذا شُنّت هجمات علينا!

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "إسرائيل كادت تنهار تحت الضربات الإيرانية"، وذلك في أول رسالة له منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.



وقال خامنئي على "إكس" إن أميركا دخلت الحرب لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فستدمَر إسرائيل بالكامل، مشيراً إلى أن أميركا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب".



وأضاف خامنئي: مواقعنا النووية لم تتعطل، وترامب هوّل من نتائج الضربات عليها".



وتابع: لدينا القدرة على استهداف قواعد أميركا في أي وقت وسنهاجمها مجدداً إذا شنّت هجمات علينا، وأي عدوان إسرائيلي مقبل على إيران سيكلف إسرائيل ثمناً باهظاً"، وقد أثبتنا قدرة إيران على استهداف القواعد الأميركية وأصبنا قاعدة العديد بأضرار بالغة".



وأشار إلى أن "مطالبة الرئيس الأميركي للإيرانيين بالاستسلام خطوة "أكبر من ترامب".



وقبلها نشر حساب المرشد الإيراني على "إكس" أنه سيلقي كلمة مصورة. وتزامناً، كتب خامنئي في منشور على "إكس": "أهنئكم على النصر على إسرائيل".