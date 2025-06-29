"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!

أفادت مصادر رسمية لقناة "الجديد" أن الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توماس باراك، التي ناقشها رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية جوزف عون، يستند إلى مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وبحسب المصادر، يقترح الرد اللبناني تلازماً في الخطوات بين الجانبين، بحيث تعلن الحكومة قرار تسلّم سلاح "حزب الله" كخطوة أولى، يقابلها انسحاب إسرائيلي من نقطة أو اثنتين في الجنوب، يليها بدء "حزب الله" تسليم سلاحه من شمال الليطاني، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان.

وأكد زوار عين التينة والسراي الحكومي أن الرئيس بري تولى نقل هذه الصيغة إلى "حزب الله"، ومن المتوقع أن يحصل على موقف الحزب منها خلال اليومين المقبلين. في المقابل، أشارت مصادر سياسية إلى أن الحزب بانتظار الاطلاع على الصيغة النهائية لتقديم ملاحظاته عليها نهاية الأسبوع المقبل.