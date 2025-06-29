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عربي و دولي

نتنياهو: نافذة فرص قد فُتحت

2025-06-29 | 13:50
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نتنياهو: نافذة فرص قد فُتحت
نتنياهو: نافذة فرص قد فُتحت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن "الانتصار على إيران فتح نافذة لتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة".

وفي حديثه مع عناصر جهاز "الشاباك"، أوضح نتنياهو: "لقد قاتلنا بقوة ضد إيران وحققنا نصرا كبيرا.. لقد قضينا على تهديد وجودي لنا".
وأضاف: "هذا النصر يفتح فرصة لتوسيع دراماتيكي لاتفاقيات السلام".
وأكد: "نحن نعمل على ذلك بجد، إلى جانب تحرير أسرانا وتدمير حماس، هناك فرصة. نافذة فرص قد فُتحت، ويجب ألا نضيعها. لا يجوز إضاعة يوم واحد حتى".
وتابع نتنياهو: "هناك العديد من الفرص. أولا، لإنقاذ الأسرى، بالطبع، سنحتاج أيضا إلى حل قضية غزة، والقضاء على حماس. لكنني أقدر أننا سنحقق المهمتين. لكن بالإضافة إلى ذلك، فُتحت إمكانيات إقليمية واسعة، وأنتم تشاركون في معظمها، إن لم يكن كلها".
 
نتنياهو: نافذة فرص قد فُتحت

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

إيران

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