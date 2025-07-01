ترامب يكشف عن الملفات التي سيناقشها مع نتنياهو في البيت الأبيض!

وأضاف ترامب:”نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران.”

كما أمل ترامب أن يتم التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل.

أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين الثلاثاء أثناء مغادرة البيت لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في إيفرغليدز.

وفي وقت سابق قال نتنياهو، إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب، ومسؤولين آخرين.

وتابع نتنياهو في حديثه خلال اجتماع الإسرائيلي”لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء ومجلس الشيوخ واجتماعات ، لن أفصح عنها هنا”.

ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.

وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى استعداده لتهدئة إسرائيل وحماس لحرب غزة.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.