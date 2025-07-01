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ترامب يكشف عن الملفات التي سيناقشها مع نتنياهو في البيت الأبيض!

2025-07-01 | 09:36
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ترامب يكشف عن الملفات التي سيناقشها مع نتنياهو في البيت الأبيض!
ترامب يكشف عن الملفات التي سيناقشها مع نتنياهو في البيت الأبيض!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الوضع في غزة وإيران عندما يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وأضاف ترامب:”نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران.”

كما أمل ترامب أن يتم التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل.

أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرغليدز.

وفي وقت سابق قال نتنياهو، إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب، ومسؤولين آخرين.

وتابع نتنياهو في حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي”لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا”.

ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.

وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى استعداده لتهدئة إسرائيل وحماس لحرب غزة.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.

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