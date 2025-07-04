شعار جديد لسوريا!

وفي الهوية الجديدة للجمهورية السورية، حل طائر العقاب الذهبي محل النسر، وأضيفت إليه 3 نجوم تعلوه، وهي تمثل تحرر الشعب، وفق ما أفاد بيان لوزارة الإعلام.

كما تنسدل من ذيل العقاب 5 ريشات تمثل المناطق الخمس في الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، محلّقا بـ 14 ريشة، كل واحدة منها تمثل محافظة و14 سنة من الثورة.

ومن المقرر أن يُتبع إشهار الهوية البصرية بخطوات عملية، أبرزها استبدال الوثائق الشخصية، وعلى رأسها بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك جوازات السفر لاحقا، لتتوافق مع الجديد.

وفي له خلال حفل بالمناسبة في قصر الشعب بدمشق، قال الشرع إن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحّدة.

وأضاف أن احتفال عنوان لهوية سوريا وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح (العقاب الذهبي) وتنهل منه القوة والعزم والسرعة والاتقان والابتكار في الأداء.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أنه "خلال الأشهر الماضية لم تقبل الدبلوماسية السورية بالواقع المتهالك الذي ورثناه، وكانت في حركة دؤوبة لاستعادة حضور سوريا الدولي".

وأضاف "أردنا إعادة إلى مكانتها كبوابة للشرق، وتكللت جهودنا باستعادة سوريا مكانتها بين الدول، وتحولت عودتنا إلى الساحات الدولية من مؤجلة إلى حقيقة قائمة".

وبالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية، شهدت المحافظات وساحات مركزية في دمشق فعاليات واحتفالات بالمناسبة تتركز في ساحتي الأمويين والجندي المجهول ومدينة المعارض في ، وساحة المعارض في ريف دمشق.