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عربي و دولي

الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية والسلام والأمن في المنطقة

2025-07-08 | 10:27
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الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية والسلام والأمن في المنطقة
الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية والسلام والأمن في المنطقة
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الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يزور السعودية لبحث العلاقات الثنائية والسلام والأمن في المنطقة

عربي و دولي

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