بعد لقائه الثاني بترامب.. نتنياهو: نتمسك بهدفنا

قال الأربعاء إن "اجتماعه مع الرئيس الأميركي ركز على جهود تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة"، مؤكدا عزمه على "القضاء" على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس.

وقبل ساعات عقد الرئيس الأميركي لقاء مع نتنياهو هو الثاني في أقل من 24 ساعة، وانتهى دون الإدلاء بأي تصريحات. وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 الثاني.

وأضاف نتنياهو في تغريدة على منصة إكس أنه وترامب ناقشا عواقب "النصر الكبير الذي حققناه على إيران" والإمكانات التي يتيحها.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن ترامب مارس ضغوطًا قوية على نتنياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن "ترامب قال لنتنياهو إنهما سيتحدثان حصريا عن غزة وأنه يجب حل ذلك، فالوضع في غزة مأساوي".

من جانبه، أشار موقع "أكسيوس" إلى إن الاجتماع الثاني بين ترامب ونتنياهو استمر لمدة ساعة ونصف وشارك فيه جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي.

من جانبه، أعرب البيت إلى الشرق الأوسط عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في بحلول نهاية هذا الأسبوع. وقال ويتكوف إن ذلك من شأنه أن يقود إلى سلام دائم في غزة.

وكان ، قال إن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، معربا عن أمله في الوصول إلى صفقة.

وذكر نتنياهو خلال لقائه رئيس الأميركي مايك جونسون ونائب الرئيس الأميركي في أن النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، واستسلامَ حماس، وأنْ غزة لن تشكل تهديدا.

وأشار نتنياهو إلى أنه لا يمكنه تحديد موعد لنهاية المفاوضات.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار بعدما أكملت بخصوصه مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية.

ووصفت ردها على المقترح بأنه "اتسم بالإيجابية"، وأكدت "جاهزيتها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ" المقترح.



