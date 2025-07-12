بغارة النميرية أمس.. من استهدفت اسرائيل؟

زعم جيش الاسرائيلي، أن "سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغار على منطقة النميرية في وقضى على شعيب".

وادعى المتحدث الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، "لقد شكل شعيب عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات، وكذلك لإنشاء بنى تحتية في ".



وأضاف في المنشور: "شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في وفي والسامرة وكان على اتصال بتجار أسلحة في ولبنان".



وتابع: "تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات المختلفة في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق يهودا والسامرة".