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عربي و دولي

بغارة النميرية أمس.. من استهدفت اسرائيل؟

2025-07-12 | 02:37
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بغارة النميرية أمس.. من استهدفت اسرائيل؟
بغارة النميرية أمس.. من استهدفت اسرائيل؟

زعم جيش العدو الاسرائيلي، أن "سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغار على منطقة النميرية في لبنان وقضى على محمد شعيب".

وادعى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، "لقد شكل شعيب عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات، وكذلك لإنشاء بنى تحتية في لبنان".

وأضاف في المنشور: "شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي يهودا والسامرة وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان". 

وتابع: "تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات المختلفة في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق يهودا والسامرة".
 
 
 
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