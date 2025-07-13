السعودية في صدارة دول العالم بنمو دخل السياحة الدولية

احتلت المملكة السعودية المركز الأول عالميّاً بصفتها أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019، وذلك وفقاً لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025 من .



ووفقاً للتقرير، فقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين في الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالربع الأول من العام 2019، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة نفسها.



وسجلت المملكة نمواً في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019، متجاوزةً معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي.



ويؤكّد تصدر المملكة للمؤشرات السياحية العالمية فاعلية الجهود التي تبذلها لتطوير القطاع السياحي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات السياحية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.