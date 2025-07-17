المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوتر في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بوحدة أراضيها وتعدد ثقافاتها، مشيرًا إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض وقف إطلاق النار في البلاد.
أعلن البيت الأبيض أن التقييم الطبي للرئيس السابق دونالد ترمب كشف عن إصابته بتورم حميد في أسفل الساقين، ناتج عن قصور وريدي مزمن.