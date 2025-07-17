المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوتر في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.



