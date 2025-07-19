الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للعودة إلى صوت العقل

واستهل الهجري بيانه بالترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات ، مشيراً إلى أن من بينهم مدنيين أبرياء وشباناً قضوا دفاعاً عن كرامتهم وإنسانيتهم وهويتهم المعروفية. وأكد أن أبناء الطائفة لم يكونوا يوماً دعاة فتنة أو تفرقة، بل كانوا عبر التاريخ مثالاً للتآخي والإنسانية، وكان جبلهم ملاذاً لكل مظلوم وخائف.

وجدد الشيخ دعوته إلى مدّ اليد لكل من يسعى إلى إنهاء القتال، مشدداً على أهمية التعاون مع كل "إنسان شريف" لحقن الدماء وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً الجميع للاحتكام للقيم الإنسانية والابتعاد عن العنف.