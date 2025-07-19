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عربي و دولي

الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للعودة إلى صوت العقل

2025-07-19 | 02:29
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الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للعودة إلى صوت العقل
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: للعودة إلى صوت العقل

أصدر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بياناً دعا فيه إلى وقف إطلاق النار في محافظة السويداء ووقف نزيف الدم، مشدداً على ضرورة العودة إلى صوت العقل والحكمة والإنسانية بدل السلاح والفوضى.

واستهل الهجري بيانه بالترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الأخيرة، مشيراً إلى أن من بينهم مدنيين أبرياء وشباناً قضوا دفاعاً عن كرامتهم وإنسانيتهم وهويتهم المعروفية. وأكد أن أبناء الطائفة لم يكونوا يوماً دعاة فتنة أو تفرقة، بل كانوا عبر التاريخ مثالاً للتآخي والإنسانية، وكان جبلهم ملاذاً لكل مظلوم وخائف.

وجدد الشيخ حكمت الهجري دعوته إلى مدّ اليد لكل من يسعى إلى إنهاء القتال، مشدداً على أهمية التعاون مع كل "إنسان شريف" لحقن الدماء وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً الجميع للاحتكام للقيم الإنسانية والابتعاد عن العنف.

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