"أهم من الثأر".. دعوة عاجلة من التقدمي الإشتراكي!

أصدر الاشتراكي البيان التالي:



يدعو الاشتراكي الدولة السورية وأبناء السويداء والعشائر للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو اهم من اي اعتبارات أخرى وخصوصاً الثأر، من اجل امن واستقرار ووحدة .



كما يطالب الحزب الدولة السورية بالعمل جدياً على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تشن على القرى الدرزية في ، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية أو التدخلات الاسرائيلية.



إن تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.