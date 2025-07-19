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عربي و دولي

"أهم من الثأر".. دعوة عاجلة من التقدمي الإشتراكي!

2025-07-19 | 15:53
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&quot;أهم من الثأر&quot;.. دعوة عاجلة من التقدمي الإشتراكي!
"أهم من الثأر".. دعوة عاجلة من التقدمي الإشتراكي!

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

يدعو الحزب التقدمي الاشتراكي الدولة السورية وأبناء السويداء والعشائر العربية للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو اهم من اي اعتبارات أخرى وخصوصاً الثأر، من اجل امن واستقرار ووحدة سوريا.

كما يطالب الحزب الدولة السورية بالعمل جدياً على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تشن على القرى الدرزية في جبل العرب، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية أو التدخلات الاسرائيلية.

إن تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.
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التقدمي الاشتراكي

سوريا

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