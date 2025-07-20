بسبب سوريا.. فريق ترامب "غاضب" من نتنياهو!

قال مسؤولون في البيت لموقع "أكسيوس"، إن "خرج عن السيطرة" و"يتصرف كمجنون" وكـ"طفل"، محذرين من أن صبر ترامب يوشك أن ينفد.



وأوضح مسؤول في البيت أن "بيبي (نتنياهو) تصرف كمجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت. هذا قد يقوض ما يحاول ترامب تحقيقه".



وقال مسؤول أميركي إن "الشكوك تزايدت داخل تجاه نتنياهو، ويشعرون بأنه متهور ومستعد لاستخدام القوة ويتسبب في الكثير من الفوضى. وأضاف: "أحياناً يصبح نتنياهو مثل طفل يرفض أن يطيع".



وقال 6 مسؤولين أميركيين لـ"أكسيوس" إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في ، بوساطة أميركية، فإن القلق ازداد في البيت الأبيض من نتنياهو وسياسته الإقليمية.



وأشار الموقع إلى أن "ترامب امتنع عن انتقاد نتنياهو علنا، وليس من الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه شعور الإحباط من نتنياهو، أو قلقهم بشأن تصرفات إسرائيل في سوريا".



وعن القصف الإسرائيلي لسوريا، قال مسؤول أميركي: "قصف سوريا فاجأ الرئيس والبيت الأبيض، الرئيس لا يحب أن يشاهد في التلفاز قصف دولة يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها".



وذكر الموقع أن "وزير الخارجية طلب من نتنياهو وقف القصف يوم الأربعاء، وقد وافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء".