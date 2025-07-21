"لا خطة لحوار مع أميركا".. موقف ايراني جديد!

أكدت إيران، أنها "ليست لديها أي خطط في الوقت الراهن للدخول في حوار مع الولايات المتحدة".

وقال المتحدث الخارجية الإيرانية بقائي: "لا خطة لدينا للحوار مع أميركا في ظل الوضع الراهن، متى ما توصلنا إلى قناعة بإمكانية استخدام المفاوضات لاستيفاء حقوق الشعب وضمان المصالح الوطنية للإيرانيين، فلن نتردد في ذلك قطعا".



وأشار المتحدث لوجود اجتماع ثلاثي حول الملف النووي بين إيران وروسيا والصين يعقد في طهران، غداً الثلاثاء، على مستوى مديري العموم لوزارات الخارجية.



واعتبر أن "الصين وروسيا عضوان في خطة العمل الشاملة المشتركة وعضوان دائمان في الدولي، ويمكنهما لعب دور في أي عملية تُجرى في مجلس الأمن".



وأردف: "لدينا توافق كبير مع هاتين الدولتين في العديد من المواقف، وتوجد علاقات جيدة بين إيران والصين وروسيا. وفيما يتعلق بمسألة "آلية إعادة العقوبات التلقائية"، أجرينا مشاورات بناءة مع هاتين الدولتين خلال العام الماضي".



وفيما يتعلق بزيارة مستشار القائد الأعلى الإيراني لموسكو، قال المتحدث "علي لاريجاني نقل رسالة من الرئيس إلى نظيره الروسي بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الإيراني إلى ".



وبين أن "إرسال خاص إلى الدولة المعنية أمر طبيعي تماما في العلاقات الدبلوماسية، نظرا لأهمية القضايا والتطورات".



وأضاف: "سبق للاريجاني أن زار روسيا بنفس الصفة وقد أُحيطت علما كاملا بهذه الزيارة".