عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني ، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".

وقال عراقجي في حديث الى شبكة " نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".



وشدد على أن "أيّ اتّفاق نووي مستقبلي ينبغي أن يضمن حقّ الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت طهران أنقذت من القصف الأميركي أيّ كميات من اليورانيوم المخصب، قال: "لا أملك معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، لكنّ الوكالة الذرية الإيرانية تعمل على تقييم ما حدث بالضبط لموادنا النووية، موادنا المخصّبة".