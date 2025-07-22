عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

وشدد على أن "أيّ اتّفاق نووي مستقبلي ينبغي أن يضمن حقّ الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت طهران أنقذت من القصف الأميركي أيّ كميات من اليورانيوم المخصب، قال: "لا أملك معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، لكنّ الوكالة الذرية الإيرانية تعمل على تقييم ما حدث بالضبط لموادنا النووية، موادنا المخصّبة".
وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التصريح، مبدياً استعداده "لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر"، بحسب فرانس برس".
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "ان عباس عراقجي، في ما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية، قال إنّ الأضرار جسيمة للغاية، لقد دُمِّرت. بالطبع إنها كذلك، كما سبق لي وأن قلت، وسنكرّر (القصف) إذا لزم الأمر".