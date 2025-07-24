مراسل يعثر على جثة طفلة أثناء البث المباشر (فيديو)

عاش مراسل تلفزيوني برازيلي لحظة مرعبة عندما داس على جثة فتاة مفقودة أثناء تغطيته المباشرة لحادث غرق في نهر ميريم، شمال شرق البلاد، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وكان الصحفي لينيلدو فرازاو، يعد تقريرا ميدانيا حول اختفاء فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تدعى رايسا، اختفت أثناء السباحة مع أصدقائها في النهر.

وخلال التصوير، نزل فرازاو إلى النهر لتوضيح عمق المياه وخطورتها، لكنه فجأة قفز من مكانه بعدما شعر بجسم غريب تحت قدميه، قائلا بفزع للفريق: "أعتقد أن هناك شيئا في قاع الماء.. يبدو وكأنه . هل يمكن أن تكون هي؟".

وفي الفيديو بدت علامات التوتر واضحة على المراسل وهو ينسحب من المياه، وسط من الذعر والذهول.