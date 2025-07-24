روسيا تعلن مقتل ركاب الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها

أعلنت هيئات الروسية، الخميس، مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب المنكوية في أقصى الشرق الروسي.

وعثر عناصر الإنقاذ في على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار، الخميس، في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت .

وكتبت الوزارة على "تلغرام": "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق"، وكانت الطائرة تقل 49 شخصا.

وكشفت وكالة "إنترفاكس" الروسية ومواقع إخبارية محلية، الخميس، أن سلطات الملاحة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب مدنية في منطقة آمور الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وقالت التقارير السابقة إن الطائرة، وهي من طراز "إيه إن-24" (AN-24)، كانت تقل نحو 50 شخصا على متنها.