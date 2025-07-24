بارّاك بعد مغادرته بيروت: "لمستقبل حر من قبضة إرهابيي حزب الله"

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أوضح بارك أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم إذا التزم بالحفاظ على احتكار الدولة للسلاح، واعتبر أن هو المؤسسة الوحيدة المخولة دستورياً العمل ضمن الحدود اللبنانية.

وأشار بارّاك إلى أن واشنطن لا تميز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب ، وتراه بالكامل "منظمة إرهابية أجنبية". واستشهد بتصريح للسيناتور ماركو روبيو الذي شدد على أن هدف الولايات المتحدة هو "قيام دولة لبنانية قوية قادرة على نزع سلاح ".

واختتم بارّاك بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بالجيش اللبناني كمؤسسة وطنية شرعية وحيدة، وركيزة أساسية لسيادة لبنان، داعياً القيادات السياسية والعسكرية في البلاد إلى إظهار الإرادة السياسية للمضي نحو مستقبل "حر من قبضة إرهابيي حزب الله"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن واشنطن ستقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذا المسار.