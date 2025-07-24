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عربي و دولي

بارّاك بعد مغادرته بيروت: "لمستقبل حر من قبضة إرهابيي حزب الله"

2025-07-24 | 15:16
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بارّاك بعد مغادرته بيروت: &quot;لمستقبل حر من قبضة إرهابيي حزب الله&quot;
بارّاك بعد مغادرته بيروت: "لمستقبل حر من قبضة إرهابيي حزب الله"

أكد المبعوث الأميركي توم بارّاك، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أن "حزب الله يمثل تحدياً يجب أن يعالجه اللبنانيون بأنفسهم"، مشدداً على أن هذه الموقف يعكس سياسة أميركية ثابتة تعتبر أن حل هذه القضية يقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها.

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أوضح بارك أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا التزم بالحفاظ على احتكار الدولة للسلاح، واعتبر أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة المخولة دستورياً العمل ضمن الحدود اللبنانية.

وأشار بارّاك إلى أن واشنطن لا تميز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، وتراه بالكامل "منظمة إرهابية أجنبية". واستشهد بتصريح للسيناتور ماركو روبيو الذي شدد على أن هدف الولايات المتحدة هو "قيام دولة لبنانية قوية قادرة على نزع سلاح حزب الله".

واختتم بارّاك بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بالجيش اللبناني كمؤسسة وطنية شرعية وحيدة، وركيزة أساسية لسيادة لبنان، داعياً القيادات السياسية والعسكرية في البلاد إلى إظهار الإرادة السياسية للمضي نحو مستقبل "حر من قبضة إرهابيي حزب الله"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن واشنطن ستقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذا المسار

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