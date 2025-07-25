حرائق ضخمة تلتهم غابات أنطاليا التركية (فيديو)

أفادت الوزارة الخارجية الفرنسية بأن: "في إطار تعاوننا الوثيق بشأن سوريا، عقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعًا صريحًا ومثمرًا للغاية في لحظة حرجة تمر بها سوريا".