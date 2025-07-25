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عربي و دولي

حرائق ضخمة تلتهم غابات أنطاليا التركية (فيديو)

2025-07-25 | 07:21
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حرائق ضخمة تلتهم غابات أنطاليا التركية (فيديو)
حرائق ضخمة تلتهم غابات أنطاليا التركية (فيديو)

اندلعت حرائق غابات في أنطاليا، في ثلاث مناطق مختلفة من المحافظة التركية.
تم إخلاء سكان عدة منازل. ولا يزال سبب الحرائق مجهولاً، وفقاً لبيانات حكومية. وتجري عمليات إطفاء حرائق جواً وبراً.

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