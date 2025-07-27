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عربي و دولي
بغارة دبعال أمس.. من استهدفت اسرائيل؟
2025-07-27 | 10:04
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بغارة دبعال أمس.. من استهدفت اسرائيل؟
زعم جيش
العدو
الاسرائيلي اغتيال عنصرين في قوة الرضوان التابعة لحزب
الله
.
وادعى المتحدث
باسم
جيش
العدو
الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس"، أن "سلاح الجو هاجم يوم أمس في منطقة دبعال في جنوب
لبنان
وقضت على
محمد حيدر
عبود مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان إلى جانب عنصر مدفعية في قوة الرضوان".
وأضاف: "القياديان يعملان في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية لقوة الرضوان ودفعا بمخططات ضد اسرائيل"، حسب زعمه.
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