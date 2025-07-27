بغارة دبعال أمس.. من استهدفت اسرائيل؟

زعم جيش الاسرائيلي اغتيال عنصرين في قوة الرضوان التابعة لحزب .



وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس"، أن "سلاح الجو هاجم يوم أمس في منطقة دبعال في جنوب وقضت على عبود مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان إلى جانب عنصر مدفعية في قوة الرضوان".



وأضاف: "القياديان يعملان في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية لقوة الرضوان ودفعا بمخططات ضد اسرائيل"، حسب زعمه.