كلام إعلامي "لبناني" في قصر الرئيس الجزائري

استقبل ، الأربعاء، وفداً إعلامياً لبنانياً، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى .



وتم خلال اللقاء عرض واقع ، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإعلامية بين البلدين.