السلاح على بُعد أيام معدودات.. هذا ما سيحصل الثلاثاء!

صعّدت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، وسط تأكيدات بأن التصعيد كان متوقّعاً بناءً على الرسائل التي تلقّاها . في المقابل، تسابق الزمن قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الموفد الأميركي توم باراك، فعُقدت جلسة تشريعية في الأخير من تموز، ودُعي إلى جلسة حكومية تُناقش ملف السلاح قبل الأول من آب، تزامناً مع خطاب لرئيس الجمهورية في احتفال عيد الجيش.

وبحسب معلومات "الجديد"، جرى تعديل خطاب الرئيس في الساعات بعد عودته من ، في تعقيب غير مباشر على خطاب الأمين العام لحزب الشيخ .

مصادر مقربة من الحزب قالت لـ "الجديد" إن الخطاب لامس الضغوط الخارجية، مشيرة إلى تباينات تحتاج إلى نقاش، خاصة في ما يخص طريقة طرح السلاح خارج سياق الاستراتيجية الدفاعية.

وبينما لم يُحسم بعد قرار بشأن مشاركته في جلسة المقبلة، توقعت مصادر أن تكون الجلسة صاخبة، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحصر السلاح بجدول زمني واضح.