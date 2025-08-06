إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "جاسوس إسرائيلي"
نفذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته إسرائيل في الحرب التي وقعت بين البلدين في حزيران، بحسب ما أفادت السلطة القضائية.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "روزبه وادي... أُعدم عقب إتمام الاجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا"، مشيرا الى أنه مدان بتسريب معلومات "بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير"، في إشارة الى حرب الاثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل.