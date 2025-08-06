إيران تنفذ حكم الإعدام بحق "جاسوس إسرائيلي"

نفذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته إسرائيل في الحرب التي وقعت بين البلدين في حزيران، بحسب ما أفادت السلطة القضائية.