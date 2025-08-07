ليلاً وللمرة الثانية.. منشور لبارّاك عن لبنان!

وأكد أن "في فرصة لمستقبلٍ خالٍ من قبضة إرهابيي "، مضيفاً أن "الرئيس ورئيس الحكومة الجديدين يشكّلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة منتجة مع الولايات المتحدة". وفق تعبيره.

وأشار بارّاك إلى تصريح سابق للسيناتور ماركو روبيو قال فيه: "هدفنا في لبنان هو قيام دولة قوية قادرة على مواجهة حزب ونزع سلاحه".