ليلاً وللمرة الثانية.. منشور لبارّاك عن لبنان!

وأكد أن "في لبنان فرصة جديدة لمستقبلٍ خالٍ من قبضة إرهابيي حزب الله"، مضيفاً أن "الرئيس ورئيس الحكومة الجديدين يشكّلان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة منتجة مع الولايات المتحدة". وفق تعبيره.
وأشار بارّاك إلى تصريح سابق للسيناتور ماركو روبيو قال فيه: "هدفنا في لبنان هو قيام دولة قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".
خاص الجديد
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مجلس الوزراء أقرّ اليوم "الأهداف" الواردة في مقدمة الورقة الأميركية التي سلّمها السفير توم بارّاك، والرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية.