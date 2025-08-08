السعودية تندد بقرار نتنياهو

نددت المملكة السعودية بقرار إسرائيل لـ"احتلال قطاع غزة"،

وتابعت في بيان لوزارة الخارجية: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً انها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه ، وأن الشعب الفلسطيني

صاحب حق فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".



وتابع البيان: "تحذر المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، وبهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وبنذر

بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".



وأضاف: "هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها الشرقية استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة".