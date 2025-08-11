"حزب الله" والدولة.. يرجى الاتصال لاحقاً!

أفادت معلومات "الجديد"، بأنه حتى يوم الاثنين، يبقى التواصل مقطوعاً بين وقصر ، وسط معلومات تفيد بأنّ سبب القطيعة هو ما اعتبره الحزب انقلاباً على الاتفاق.

في المقابل، استؤنف التواصل بين القصر الجمهوري وعين التينة عبر مستشار رئيس الجمهورية ، الذي نقل عتباً من على مجريات الأمور. وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو تحذيرات، لكنه رأى ضرورة اتخاذ خطوة لبنانية عاجلة.

ورجحت مصادر متابعة استئناف التواصل بين كل الأطراف، مع عدم توقع نتائج ملموسة قريباً، في انتظار عودة توم باراك ومورغان أورتاغوس وما ستحمله زيارتهما من تطورات.