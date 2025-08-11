بالفيديو: بجعة تحط في مسبح أحد منتجعات طبرجا!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".



وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.



