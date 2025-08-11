علق بين الحواجز.. فسحقه القطار

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية في مصر حكما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم بلوغر وصديقها مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصة "تيك توك"، تتضمن إيحاءات ذات طابع إباحي وتحرض على الفسق والفجور.
في مشهد مفاجئ ومغاير لموجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان، شهدت مناطق في عكار الليلة الماضية تساقطًا للأمطار وسط درجات حرارة لامست 45 درجة في بعض المناطق.
تشن نيويورك حرباً شاملة على الجرذان المنتشرة في كل أنحاء المدينة، في الأرصفة والحدائق والأزقة، ومن بين الأساليب المستخدمة في هذه المعركة: إزالة مصادر غذاء هذه القوارض في محاولة للتقليل من أعدادها.