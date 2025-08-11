الأخبار
علق بين الحواجز.. فسحقه القطار
علق بين الحواجز.. فسحقه القطار
علق بين الحواجز.. فسحقه القطار

منوعات

2025-08-11 | 05:09
علق بين الحواجز.. فسحقه القطار
علق بين الحواجز.. فسحقه القطار

نجا سائق سيارة من حادث مروع بأعجوبة، بعدما اصطدم قطار بمركبته عند معبر سكة حديد مزدحم في إحدى المناطق القريبة من مدينة كراكوف جنوبي بولندا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يوثق لحظة الحادث، حيث أظهر المقطع اقتراب السيارة من المعبر ومحاولة السائق عبوره قبل أن يُغلق الحاجز، لكن الحواجز هبطت بسرعة، ما أدى إلى محاصرة المركبة على القضبان بينما كان القطار يقترب بسرعة كبيرة.

ورغم محاولات السائق المستميتة للخروج من المأزق، لم يسعفه الوقت، فاصطدم القطار بمؤخرة السيارة، ما تسبب في تدمير الجزء الخلفي منها.

وأكدت السلطات المحلية أن السائق خرج من الحادث دون أي إصابات، كما لم تُسجل أي إصابات بين ركاب القطار أو طاقمه.

