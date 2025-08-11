علق بين الحواجز.. فسحقه القطار

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يوثق لحظة الحادث، حيث أظهر المقطع اقتراب السيارة من المعبر ومحاولة السائق عبوره قبل أن يُغلق الحاجز، لكن الحواجز هبطت بسرعة، ما أدى إلى محاصرة المركبة على القضبان بينما كان القطار يقترب بسرعة كبيرة.ورغم محاولات السائق المستميتة للخروج من المأزق، لم يسعفه الوقت، فاصطدم القطار بمؤخرة السيارة، ما تسبب في تدمير الجزء الخلفي منها.وأكدت السلطات المحلية أن السائق خرج من الحادث دون أي إصابات، كما لم تُسجل أي إصابات بين ركاب القطار أو طاقمه.