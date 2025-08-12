رئيس يعلن إنتصار روسيا على أوكرانيا!

أعلن رئيس الوزراء المجري أن انتصرت في الحرب في ، قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في ألاسكا يوم الجمعة. وأكد أوربان أن الغرب مدعومًا لأوكرانيا عليه الاعتراف بهذه الحقيقة قريبًا، محذرًا من أن أضاعت فرصة التفاوض مع روسيا وتعرض مستقبلها للخطر.



