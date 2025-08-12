رئيس يعلن إنتصار روسيا على أوكرانيا!

وأشار إلى معارضته جزئيًا للبيان الأوروبي المشترك الذي اعتبره "يجعل أوروبا تبدو سخيفة ومثيرة للشفقة".
يصل غداً الأربعاء إلى بيروت الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في زيارة تكتسب أهمية بعد قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وتصريحات إيرانية داعمة لـ"حزب الله" بمواجهة قرار الدولة.
كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبی اماني: "بعد ساعات قليلة، يصل إلى بيروت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان".
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.