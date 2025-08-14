عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
عربي و دولي

مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟

2025-08-14 | 04:57
مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟
مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟

في وقت يترقّب فيه اللبنانيون ومعظم العواصم العربية مسار الترتيبات داخل أروقة الجامعة العربية، تتجه الأنظار إلى هوية من سيخلف الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، مع اقتراب انتهاء ولايته منتصف العام المقبل.

تؤكد مصادر دبلوماسية لـ"جريدة الصباح - بيروت" أنّ مشاورات عربية هادئة تجري بعيداً عن الأضواء، وسط تمسّك القاهرة بالمنصب الذي اعتادته منذ تأسيس الجامعة، رغم الأصوات العربية التي طالبت في السنوات الأخيرة بفتحه أمام مرشحين من دول أخرى. إلا أنّ أجواء التوافق العربي – وفق ما تنقله المصادر – تميل لقبول استمرار مصر في تولي المنصب، نظراً لعلاقاتها المتوازنة من جهة، وللظروف العربية الدقيقة وتعدد الأزمات البينية من جهة أخرى.

وتكشف مصادر الصحيفة، أنّ الاسم المتداول حاليا هو لدبلوماسي مصري شغل منصباً وزارياً سابقاً، لكن حظوظه ليست مضمونة، إذ لا يحظى بدعم جميع العواصم العربية ليكون المرشح التوافقي، كما أن تقدّمه في السن قد يجعله مرشحاً لدورة واحدة فقط.

وفي هذا السياق، تشير مصادر "جريدة الصباح" أيضا إلى أن الأسماء المطروحة في كواليس المشاورات تشمل وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، غير أن هذه الأسماء وفق تقييم عدد من المراقبين، لا تحظى بالخبرة الكافية داخل منظومة الجامعة العربية، ولا تمتلك رصيداً واسعاً من التوافق العربي، وهو ما قد يضعف فرص أي منهما في حسم المنصب بسهولة.

ويشير مراقبون إلى أنّ أي مرشح ينبغي أن يمتلك فهماً عميقاً للواقع العربي، وإلماماً بديناميات العلاقات بين الدول، ورؤية واضحة لتطوير العمل العربي المشترك ومعالجة ثغراته، وهي معايير لا تتوافر بالكامل في الاسم المتداول حالياً، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح شخصيات مصرية أخرى ذات قبول أوسع لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفيما تلتزم العواصم العربية التي أُبلغت بالنية المصرية الصمت، تبقى الأنظار على ما إذا كانت القاهرة ستُبدي مرونة بطرح أسماء بديلة، خاصة أن منصب الأمين العام يعد واجهة العرب السياسية في الإقليم والعالم. الأيام المقبلة وحدها ستُظهر إن كان سباق الكواليس سيحسم بهدوء، أم أنّ المفاجآت ستعيد رسم ملامح المعركة.
مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟

عربي و دولي

جامعة الدول العربية

أحمد ابو الغيط

"سانا": أنباء أولية عن وقوع إصابات في إنفجار إدلب
الكرملين: قمة بوتين وترامب ستتطرق للتعاون الاقتصادي وقضايا الأمن العالمي

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
06:30

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!

رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي.

06:30

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!

رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي.

الخارجية القطرية: نرفض قطعاً سياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية
06:50
تاس الروسية: بوتين يبدأ اجتماعاً تحضيرياً مع كبار المسؤولين قبل قمة ألاسكا
06:42
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
06:30
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب
06:02
"سانا": أنباء أولية عن وقوع إصابات في إنفجار إدلب
05:34
الكرملين: قمة بوتين وترامب ستتطرق للتعاون الاقتصادي وقضايا الأمن العالمي
04:57
