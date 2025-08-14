مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟

في وقت يترقّب فيه اللبنانيون ومعظم العواصم مسار الترتيبات داخل أروقة الجامعة العربية، تتجه الأنظار إلى هوية من سيخلف الأمين العام الحالي ، مع اقتراب انتهاء ولايته منتصف العام المقبل.

تؤكد مصادر دبلوماسية لـ"جريدة الصباح - " أنّ مشاورات عربية هادئة تجري بعيداً عن الأضواء، وسط تمسّك القاهرة بالمنصب الذي اعتادته منذ تأسيس الجامعة، رغم الأصوات التي طالبت في السنوات بفتحه أمام مرشحين من دول أخرى. إلا أنّ أجواء التوافق – وفق ما تنقله المصادر – تميل لقبول استمرار مصر في تولي المنصب، نظراً لعلاقاتها المتوازنة من جهة، وللظروف العربية الدقيقة وتعدد الأزمات البينية من جهة أخرى.



وتكشف مصادر الصحيفة، أنّ الاسم المتداول حاليا هو لدبلوماسي مصري شغل منصباً وزارياً سابقاً، لكن حظوظه ليست مضمونة، إذ لا يحظى بدعم جميع العواصم العربية ليكون المرشح التوافقي، كما أن تقدّمه في السن قد يجعله مرشحاً لدورة واحدة فقط.



وفي هذا السياق، تشير مصادر "جريدة الصباح" أيضا إلى أن الأسماء المطروحة في كواليس المشاورات تشمل وزير الخارجية الحالي ، ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، غير أن هذه الأسماء وفق تقييم عدد من المراقبين، لا تحظى بالخبرة الكافية داخل منظومة الجامعة العربية، ولا تمتلك رصيداً واسعاً من التوافق العربي، وهو ما قد يضعف فرص أي منهما في حسم المنصب بسهولة.



ويشير مراقبون إلى أنّ أي مرشح ينبغي أن يمتلك فهماً عميقاً للواقع العربي، وإلماماً بديناميات العلاقات بين الدول، ورؤية واضحة لتطوير العمل العربي المشترك ومعالجة ثغراته، وهي معايير لا تتوافر بالكامل في الاسم المتداول حالياً، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح شخصيات مصرية أخرى ذات قبول أوسع لم يتم الإعلان عنها بعد.



وفيما تلتزم العواصم العربية التي أُبلغت بالنية المصرية الصمت، تبقى الأنظار على ما إذا كانت القاهرة ستُبدي مرونة بطرح أسماء بديلة، خاصة أن منصب الأمين العام يعد واجهة العرب السياسية في الإقليم والعالم. الأيام المقبلة وحدها ستُظهر إن كان سباق الكواليس سيحسم بهدوء، أم أنّ المفاجآت ستعيد رسم ملامح المعركة.